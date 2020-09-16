Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Пользователь TikTok раскрыл лёгкий способ, как бесплатно обедать в кафе в течение целого года

Тиктокер noahwille поделился рабочим лайфхаком, как бесплатно питаться в кафе. Правда, понадобится много времени и Excel.

248

Кадры из видео © TikTok / noahwille

Ною Вилле всего 19 лет, а он уже придумал, как взломать систему. Чтобы сэкономить на питании, парень придумал лайфхак, который даже не нарушает никаких законов, кроме... моральных. Блогер заметил, что во многих кафешках Лос-Анджелеса, где он живёт, именинникам предлагают бесплатные позиции в меню. Поэтому парень поставил себе задачу зарегистрироваться в программах лояльности этих заведений и каждый раз указывать разные даты дня рождения.

Кадры из видео © TikTok / noahwille

Чтобы не запутаться в сотнях заведений, парень систематизировал процесс, создав специальную таблицу в Excel. В первом столбце — день года, во втором — название компании. Так Ной в любой день будет знать, в какое кафе нужно идти за подарочной едой.

Ладно, лайфхак довольно ужасен. Я сделал фейковый имейл и нашёл список ресторанов, предлагающих бесплатные подарки на день рождения. Я поместил их все в таблицу и на каждом веб-сайте указывал свой день рождения на отличающуюся дату. Так что теперь у меня 365 дней бесплатной еды

noahwille

Кадры из видео © TikTok / noahwille

Кадры из видео © TikTok / noahwille

Лайфхак парня оценили — видео посмотрели почти миллион раз, но в комментариях пользователи завалили Ноя вопросами. Тиктокеров интересовало, разве работники не спрашивают паспорт, прежде чем дарить что-то "именинникам". И это далеко не все препятствия, которые могут встретиться на пути к бесплатному перекусу, пишет BuzzFeed.

Разве они не заставляют сделать покупку, чтобы дать тебе что-то в подарок? И к тому же ты что, реально поедешь на другой конец города ради десерта?

ceo.of.grammar_

А что ты будешь делать 29 февраля? И... получишь ли ты два подарка 1 марта, если год не високосный?

_aserrato

Я пользуюсь этим лайфхаком, но в большинстве случаев они следуют политике 1+1, так что нельзя назвать это полностью бесплатной едой

haybailzey

Бывшая работница McDonalds в вирусном видео раскрыла лайфхак, как получить самый свежий бургер

Все ценят "Макдоналдс" за то, что можно за пару минут взять себе питательный перекус и помчаться дальше по делам. Обычно ко вкусовым качествам относятся снисходительно — фастфуд всё-таки. Но что делать тем, кто хочет питаться чуть вкуснее, чем обычно, рассказала бывшая работница сети.

Выбор редакции

Loading...