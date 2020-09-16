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Внучка из Москвы показала, чем закончился шопинг с 93-летней бабушкой, и её фото покорили Twitter

Пользовательница AnnyLikanda занимается косплеем. Однако популярность ей принесло не преображение в очередного известного персонажа, а фото с любимой бабулей.

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Фото © Twitter / AnnyLikanda

Пользовательница "Твиттера" Анна Ликанда показала подписчикам свою 93-летнюю бабушку, мигом завоевав весь русскоязычный сегмент соцсети. Девушка рассказала, что вместе со старушкой они отправились в торговый центр, чтобы прикупить ей "модные джинсы с курткой". Теперь нет никаких сомнений, что бабушка в тренде.

Моей бабуле 93, и сегодня мы гуляли с ней по ТЦ, потому что ей захотелось купить "модные джинсы с курткой из твоего японского магазина и скушать гамбургер с луковыми колечками". Стэню (восхищаюсь. — Прим. Лайфа) её всю свою жизнь

AnnyLikanda

Фото © Twitter / AnnyLikanda

Фото © Twitter / AnnyLikanda

Судя по соцсетям Анны, девушка серьёзно занимается косплеем. Так что в вопросах преображений бабушка обратилась по адресу. Девушка подобрала для неё не только модные джинсы с курткой, но и не менее стильный шарфик. Результатами внучка тоже поделилась. За пару дней твит лайкнули почти 25 тысяч раз. А по комментариям сразу ясно — пользователи "Твиттера" в восторге.

Она у вас просто топчик!! Здоровья и самого-самого ей! Выглядит огнищенски

Seth_Moretti

Обалденный лук получился!))) Бабуля прям стрит-фешен-икона)))

Tamaralekher

Шикарная женщина!! Долгих ей лет активной жизни! ^_^

RRikemika

Фото © Twitter / AnnyLikanda

Фото © Twitter / AnnyLikanda

Отзывов оказалось так много, что Анна едва успевала на них отвечать. Комментируя ситуацию, девушка призналась, что не ожидала такой бурной реакции на бабулю. Все комплименты пользовательница передала долгожительнице.

Я не ожидала, что твит так завирусится о_о Спасибо, ребятки, за такие тёплые слова, это волшебно.

Всё было передано, а в ответ бабуля вам желает бодрости, тепла и всяческих сил для новых свершений

AnnyLikanda

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