Учительница напугала Twitter, показав квартиру, которую можно снять в Московской области на её зарплату

Девушка с ником Анастасия пожаловалась в "Твиттере" на переживаемые трудности. Молодая учительница истории и обществознания никак не может найти достойную работу и жильё. По её словам, в Московской области нет подходящих вакансий. Так, например, ей предлагают зарплату 25 тысяч, из которых ей нужно будет оплачивать квартиру, где не самые лучшие условия. Либо тратить на дорогу до учебного заведения и обратно около шести часов в день.

Я просто сижу и рыдаю в три ручья, потому что не могу найти работу по специальности. Я безумно люблю детей, хочу давать им знания, но всё идёт по наклонной, потому что мне предлагают зп 25к и снимать квартиру за 11. Эту квартиру. Это унизительно. Вот вам и отношение к учителям. Анастасия

Фото © Twitter / thelhls

Анастасия обратилась к подписчикам с просьбой о помощи и отметила, что у неё есть грамоты, девушка прошла курсы повышения квалификации и стажировку в одной из лучших частных школ Москвы. Но всё равно не может выйти из сложившейся ситуации, ведь во многих учебных заведениях требуют опыт работы от трёх лет. А помощь от вуза в этом вопросе тоже оставляет желать лучшего. Вакансии предлагают с зарплатой ниже МРОТ.

Фото © Twitter / thelhls

У меня уже опускаются руки, я безумно хочу работать, но в Московской области вакансий нет от слова совсем. <...> Я понимаю, что "Твиттер" только для нытья все используют, поэтому поныла, и я вообще не хочу сдаваться, но такие ситуации вводят меня в ступор. Я будто загнана в какой-то угол, где мне надо выбрать между работой кассиром в "пятёрке" за 40к, либо учителем за 25 и жить в той кв. Анастасия

Также Анастасия рассказала, что не хочет, чтобы её труды пропали даром: "Я и репетом работала два года, но хочу именно в школе, в классе учить и воспитывать детей, просто будто я зря пять лет училась, получается". Пост девушки набрал более десяти тысяч лайков, и многие пользователи ужаснулись и посоветовали сменить ей сферу деятельности. Однако некоторые обвинили учительницу в том, что она привередлива.

Вот да. Работая продавцом, я наконец-то смогла купить себе штаны, да даже таблетки, когда заболела. Работая воспитательницей, я жила в ужасной нищете, простыла — мама высылала деньги на лекарства, что же это за жизнь такая girl_withpepper