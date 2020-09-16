18-летний TikTok-блогер рассказал, что в детстве ел листья, а теперь тратит по миллиону в месяц

Блогер Даня Милохин рассказал, что за месяц тратит более миллиона рублей. На его аккаунт в социальной сети TikTok подписано 7,5 миллиона человек.

Даня отметил, что он рос в детдоме, а затем в приёмной семье. В детстве у него не было денег на еду, приходилось воровать попкорн и есть листья с деревьев.

— Что я ел, листья, бывало, ел. Берёшь, пробуешь, оно бывает горькое — ты выплёвываешь, бывает кисленькое — тебе вкусно, — сказал блогер в эфире ютуб-шоу "Вписка".

В 18 лет Даня переехал в Москву и завёл блог. Сейчас его популярность позволяет зарабатывать весьма крупные суммы.

— На секундочку, за 21 день я потратил миллион четыреста, — уточнил Милохин, при этом отметив, что не знает, на что ушло столько денег. Он объяснил такие траты тем, что рос в бедности.

Самой дорогой вещью, приобретённой блогером, оказалась толстовка за 74 тысячи рублей, которая ему "просто очень понравилась". Также, по словам Дани, он приобретает новые вещи, так как ему кажется, что "нечего надеть".