Трек Моргенштерна стал так популярен за рубежом, что даже Шакил О'Нил не удержался от танцев — видео

Звёздный американский баскетболист Шакил ОʼНил оторвался под песню русского рэпера Моргенштерна. Видео появилось на TikTok-аккаунте его сына Шакира. Конечно, подросток не сам придумал странноватые движения к песне рэпера из Уфы. Сейчас "ленивые танцы" под трек Ice — новый вирусный тренд англоязычного "Тиктока".

Кадры из видео © TikTok / shaqironeal

Популярные блогеры соцсети один за другим выкладывают свои интерпретации хореографии под песню нашего земляка. К примеру, у Тайлера Холдера itstaylerholder порядка 16 миллионов подписчиков. И нужно видеть, как он отрывается под Моргенштерна вместе с друзьями. И таких примеров — тысячи.

Кадры из видео © TikTok / itstaylerholder

Видео Шакира набрало больше пяти миллионов просмотров и около миллиона лайков. Судя по комментариям, русские фанаты рэпера рады за своего кумира. Ведь исполнителю удалось покорить даже Запад. По крайней мере, на платформе TikTok.

Норм Шак под Ice флексит Erzhan_kotoriy_ne_vstal

Ребят, мы живём во вселенной, где Шакил О'Нил вайбит под Моргенштерна, запомните это Privetgleb