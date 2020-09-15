Девушки наплевали на комплексы, сняв для TikTok, как выглядят их животы в реальной жизни

Недавно в TikTok появился флешмоб, отражающий все самые положительные стороны бодипозитива. Блогерши с миллионами подписчиков оголили свои "неидеальные" животы и станцевали на видео, пропагандируя любовь к себе и своему телу. Оригинальное видео опубликовала пользовательница lizzykhang. Девушка показала, как нужно отрываться под ремикс песен Captain Hook и Side to Side, а дальше ролик зажил свой жизнью.
Видео © TikTok / caro.gurdian
Первый дуэт с оригиналом записала 27-летняя Каролина Гурдиан. Именно благодаря девушке и её 190 тысячам подписчиков тред завирусился.
Я смотрела ленту и увидела, как эта красивая девушка наслаждается своим телом и заявляет, что у неё есть животик, и она была счастлива
На съёмку первого в цепочке дуэта ушло всего 20 минут. Почти сразу ролик стал вирусным, а комментарии заполонили девушки, благодарящие Каролину за то, что помогла им почувствовать себя нормальными.
В большинстве комментариев девушки говорили: "Это видео доказывает мне, что я абсолютно нормальный человек" или "Ты выглядишь прекрасно, и я вижу в тебе себя", а кто-то написал: "У меня такое же тело, и я мечтаю принимать себя так же, как вы!"
Кадры из видео TikTok / see.en.nuh
Также в треде приняла участие 16-летняя Бруклин Уэбб. У девушки 3,2 млн подписчиков, и она рада, что смогла стать частью этого движения и хоть немного помочь своей аудитории принять себя. Тем более платформа TikTok в этом только помогает, пишет BuzzFeed.
Контент TikTok — это видео, и его нельзя отфотошопить. Конечно, люди здесь всё ещё показывают свои лучшие стороны, но в Instagram я вижу больше отредактированных кадров, выгодных поз и удачных ракурсов
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