Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Девушки наплевали на комплексы, сняв для TikTok, как выглядят их животы в реальной жизни

По словам пользовательниц соцсетей, флешмоб рушит все идеалы красоты, которые пытаются навязать девушкам с юного возраста.

1047

Кадры из видео © TikTok / see.en.nuh

Недавно в TikTok появился флешмоб, отражающий все самые положительные стороны бодипозитива. Блогерши с миллионами подписчиков оголили свои "неидеальные" животы и станцевали на видео, пропагандируя любовь к себе и своему телу. Оригинальное видео опубликовала пользовательница lizzykhang. Девушка показала, как нужно отрываться под ремикс песен Captain Hook и Side to Side, а дальше ролик зажил свой жизнью.

Видео © TikTok / caro.gurdian

Первый дуэт с оригиналом записала 27-летняя Каролина Гурдиан. Именно благодаря девушке и её 190 тысячам подписчиков тред завирусился.

Я смотрела ленту и увидела, как эта красивая девушка наслаждается своим телом и заявляет, что у неё есть животик, и она была счастлива

Каролина Гурдиан

На съёмку первого в цепочке дуэта ушло всего 20 минут. Почти сразу ролик стал вирусным, а комментарии заполонили девушки, благодарящие Каролину за то, что помогла им почувствовать себя нормальными.

В большинстве комментариев девушки говорили: "Это видео доказывает мне, что я абсолютно нормальный человек" или "Ты выглядишь прекрасно, и я вижу в тебе себя", а кто-то написал: "У меня такое же тело, и я мечтаю принимать себя так же, как вы!"

Каролина Гурдиан

Кадры из видео TikTok / see.en.nuh

Кадры из видео TikTok / see.en.nuh

Также в треде приняла участие 16-летняя Бруклин Уэбб. У девушки 3,2 млн подписчиков, и она рада, что смогла стать частью этого движения и хоть немного помочь своей аудитории принять себя. Тем более платформа TikTok в этом только помогает, пишет BuzzFeed.

Контент TikTok — это видео, и его нельзя отфотошопить. Конечно, люди здесь всё ещё показывают свои лучшие стороны, но в Instagram я вижу больше отредактированных кадров, выгодных поз и удачных ракурсов

Бруклин Уэбб

Блогерша из России в слезах призналась, что ненавидит своё тело, несмотря на все слова о бодипозитиве

Мария построила свой блог на идеях бодипозитива и каждый день убеждала подписчиц и подписчиков в важности любви к своему телу. Вот только принять саму себя девушка так и не смогла.

Выбор редакции

Loading...