Девушки наплевали на комплексы, сняв для TikTok, как выглядят их животы в реальной жизни

Блогерша из России в слезах призналась, что ненавидит своё тело, несмотря на все слова о бодипозитиве Мария построила свой блог на идеях бодипозитива и каждый день убеждала подписчиц и подписчиков в важности любви к своему телу. Вот только принять саму себя девушка так и не смогла.