Появилось видео, как в Крыму пьяные туристы наносят смертельный удар известному диджею

Диджей Сергей Бабин родом из Орска, известный как mr. Basic, умер после нападения в Крыму, куда приехал с выступлениями. Музыкант с женой остановились у знакомых в отеле под Евпаторией. Туда и нагрянула группа пьяных туристов, пишет " 360 ". Смертельный конфликт попал на видео, и вдова Сергея Яна рассказала в " Инстаграме ", что происходило в роковую ночь.

По словам девушки, когда они с мужем находились в отеле и уже провожали гостей, собираясь спать, внезапно внутрь зашли трое мужчин. После вежливых просьб удалиться незнакомцы разбили дверь, и хозяин гостиницы пошёл с ними поговорить, захватив перцовый баллончик. Пьяные туристы стали угрожать убийством. Парень в зелёной футболке попытался бросить деревянный настил, а потом стал бросаться булыжниками.

Внезапно к нам в дверь зашли трое неизвестных мужчин. Одна из девочек культурно попросила их выйти, они вышли и через ~20 сек. разбили стеклянную входную дверь. <...> Буквально через пару минут [...] (сдающий нам номер) увидел, что неизвестные зашли за отель и сидят там. Далее ребята пошли поговорить с ними, никто не собирался с ними ссориться! Далее от них поступили угрозы

Один из камней попал в Сергея, он получил сложную черепно-мозговую травму. Музыканта срочно доставили в больницу, где ввели в искусственную кому, однако через пять дней он скончался. Жена погибшего считает, что его можно было спасти. Девушка написала, что медики на несколько часов оставили его без помощи. По её словам, врач, в руках которого была жизнь Сергея, отнёсся к ситуации халатно и не принял все возможные меры. "Нужно было просто его согласие и запрос начальству, но он не хотел, так как боялся за себя", — отметила Яна.