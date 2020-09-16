Облачная погода без осадков и до 19 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 16 сентября, сообщают синоптики Гидрометцентра.

В ночь на четверг столбики термометров будут колебаться в пределах 9–11 градусов. Ветер западный, 5–10 метров в секунду, атмосферное давление чуть повышенное — 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье днём ожидается от 14 до 19 градусов тепла, ночью около 6–8, возможен небольшой дождь.