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До 19 градусов тепла ожидается в Москве в среду

В ночь на четверг столбики термометров покажут от 9 до 11 выше нуля.

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Облачная погода без осадков и до 19 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 16 сентября, сообщают синоптики Гидрометцентра.

В ночь на четверг столбики термометров будут колебаться в пределах 9–11 градусов. Ветер западный, 5–10 метров в секунду, атмосферное давление чуть повышенное — 753 мм ртутного столба.

Москвичей предупредили о приходе настоящей осени и "пузыре" полярного холода

Погода в российской столице будет соответствовать нормам октября.

В Подмосковье днём ожидается от 14 до 19 градусов тепла, ночью около 6–8, возможен небольшой дождь.

А между тем в Гидрометцентре прогнозируют аномальное похолодание в Центральной России. В четверг, 17 сентября, ожидается последний "всплеск" тепла.

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