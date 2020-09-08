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Блогерша взлетела на вершину TikTok, просто кивая под музыку, но в России ей оказались не рады

Белла лишь хотела повеселиться, а теперь получает тысячи гневных комментариев на непонятном ей языке.

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Фото © Instagram / bella.poarch

23-летняя блогерша Белла Порч из США в короткие сроки стала популярна в приложении TikTok, не делая ничего особенного. Девушке повезло родиться красивой и с выразительной мимикой. Поэтому, когда она начала выкладывать видео, где подпевает голосу за кадром и качает головой, пользователи платформы нашли это забавным и милым. Её ролики начали набирать миллионы просмотров и комментариев. Сейчас у Беллы 14,8 млн подписчиков и 160,6 млн лайков.

Видео © TikTok / bellapoarch

Но с большой популярностью приходит и армия хейтеров со всего мира. Хотя почему-то большая их часть оказалась из русскоговорящих стран. Теперь под видео Беллы полно злобных комментариев, где пользователи Сети негодуют, за что Белла получает столько лайков и в чём причина её бешеной популярности.

Фото © Instagram / bella.poarch

За что столько лайков???

Yweego

Люди, конечно, совсем... За какое-то красивое лицо лайкают...

Xxxvektorxxxarsa

Не понимаю смысла подобных видео

Rshuymanov

Фото © Instagram / bella.poarch

На девушку даже снимали злобные реакции, на которые Белла отвечала роликами с заплаканным лицом. Но не все настроены против блогерши. Среди комментаторов встречаются и те, кто поддерживает её. Хоть Белла и выглядит как диснеевская принцесса, по жизни она занимается серьёзным делом. На самом деле девушка служит в армии США, где работает ветеринаром, пишет CNews.

Модель plus-size трижды уходила из соцсетей из-за хейтеров, которые высмеивали её откровенные фото

Но в последний раз Эшли вспылила и ответила злопыхателям, что сдаваться не собирается.

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