Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

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Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев лишён адвокатского статуса на один год. Такое решение принял совет Адвокатской палаты Северной Осетии. Главное, в чём его обвиняют, — нарушение некоторых норм кодекса профессиональной этики.

При этом перед заседанием Пашаев заявлял, что надеется на справедливое решение.

Напомним, после приговора Михаилу Ефремову в адрес его адвоката обрушилась критика. Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса. Во время посещения Ефремова в СИЗО после суда юрист предложил ему обжаловать приговор в самый последний день, чем вызвал у актёра подозрения. Некоторые предположили, что Пашаев специально "утопил" своего подзащитного, поскольку в прошлом по вине другого пьяного водителя он потерял в ДТП семью.