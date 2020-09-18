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Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

Он проходит через такую процедуру уже четвёртый раз в карьере.

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Фото: © LIFE / Роман Вдовиченко

Видео: © LIFE

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев лишён адвокатского статуса на один год. Такое решение принял совет Адвокатской палаты Северной Осетии. Главное, в чём его обвиняют, — нарушение некоторых норм кодекса профессиональной этики.

При этом перед заседанием Пашаев заявлял, что надеется на справедливое решение.

Пашаев рассказал, что познакомился с Ефремовым через двух любовников одной женщины

По его словам, все стороны встретились в суде.

Напомним, после приговора Михаилу Ефремову в адрес его адвоката обрушилась критика. Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса. Во время посещения Ефремова в СИЗО после суда юрист предложил ему обжаловать приговор в самый последний день, чем вызвал у актёра подозрения. Некоторые предположили, что Пашаев специально "утопил" своего подзащитного, поскольку в прошлом по вине другого пьяного водителя он потерял в ДТП семью.

Ефремов же нанял себе нового адвоката. Он уже подал апелляцию в суд, в которой просит заменить реальный срок актёру на условный.

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