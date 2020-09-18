Пашаев прибыл на заседание совета адвокатской палаты, где его могут лишить статуса — видео

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Адвокат Эльман Пашаев, который защищал артиста Михаила Ефремова в суде, прибыл на заседание совета Адвокатской палаты Северной Осетии. По итогам совещания его могут лишить статуса адвоката. На вопрос о том, как он планирует защищаться, Пашаев ответил, что надеется на справедливое решение.

— Мои высказывания в СМИ. Якобы я разглашал адвокатскую тайну, — ответил Пашаев на вопрос журналистов об обвинении адвокатской палаты.

Он также рассказал, что буквально сегодня общался с женой Михаила Ефремова Софьей Кругликовой, которая накануне была у артиста в СИЗО. По словам адвоката, Ефремов через супругу передал ему слова благодарности.