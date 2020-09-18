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Пашаев прибыл на заседание совета адвокатской палаты, где его могут лишить статуса — видео

Юриста обвиняют в разглашении тайны.

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Видео © LIFE

Адвокат Эльман Пашаев, который защищал артиста Михаила Ефремова в суде, прибыл на заседание совета Адвокатской палаты Северной Осетии. По итогам совещания его могут лишить статуса адвоката. На вопрос о том, как он планирует защищаться, Пашаев ответил, что надеется на справедливое решение.

Мои высказывания в СМИ. Якобы я разглашал адвокатскую тайну, — ответил Пашаев на вопрос журналистов об обвинении адвокатской палаты.

Он также рассказал, что буквально сегодня общался с женой Михаила Ефремова Софьей Кругликовой, которая накануне была у артиста в СИЗО. По словам адвоката, Ефремов через супругу передал ему слова благодарности.

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После обвинительного приговора Ефремову на уже скандально известного юриста обрушился шквал критики.

Напомним, после приговора Михаилу Ефремову в адрес его адвоката обрушилась критика. Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса. Во время посещения Ефремова в СИЗО после суда юрист предложил ему обжаловать приговор в самый последний день, чем вызвал у актёра подозрения. После этого Ефремов нанял себе нового адвоката. Некоторые предположили, что Пашаев специально "утопил" своего подзащитного, поскольку в прошлом по вине другого пьяного водителя он потерял в ДТП семью.

СМИ: Ефремов встретился в СИЗО с женой

Артист находится там на карантине перед этапированием в колонию.

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