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Генконсульство РФ: В ДТП с автобусом в горах Турции пострадало 11 россиян

У одной из женщин заподозрили перелом плеча.

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Фото © Сергей Панин / E1.ru

В результате ДТП с автобусом на юге Турции пострадало 11 россиян, сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье. Отмечается, что их состояние не вызывает опасений.

Пострадало 11 россиян, все они с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения для детального осмотра и оказания неотложной помощи, — сообщили РИА "Новости" в генконсульстве.

Там также уточнили, что у одной из пострадавших подозрение на перелом плеча. Ей оказывают необходимую помощь. Предварительной причиной аварии назвали потерю управления транспортным средством.

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Причины инцидента устанавливаются.

Как ранее сообщал Лайф, в результате столкновения с деревом автобус перевернулся на бок, пассажиры получили переломы и сильные ушибы.

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