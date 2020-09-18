Генконсульство РФ: В ДТП с автобусом в горах Турции пострадало 11 россиян

В результате ДТП с автобусом на юге Турции пострадало 11 россиян, сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье. Отмечается, что их состояние не вызывает опасений.

— Пострадало 11 россиян, все они с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения для детального осмотра и оказания неотложной помощи, — сообщили РИА "Новости" в генконсульстве.

Там также уточнили, что у одной из пострадавших подозрение на перелом плеча. Ей оказывают необходимую помощь. Предварительной причиной аварии назвали потерю управления транспортным средством.