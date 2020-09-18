В Севастополе вновь ввели обязательный масочный режим

В Севастополе повторно ввели масочный режим. Возобновить его распорядился губернатор Михаил Развожаев, передаёт РИА "Новости".
Глава города напомнил, что обязательное ношение масок отменили ранее, когда ситуация стабилизировалась и было принято решение о снятии ограничительных мер.
— Прошу внести в указ обратно обязательство ношения масок в закрытых помещениях, транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и всё, что с этим связано, — заявил Развожаев на заседании городского оперативного штаба по недопущению распространения CoViD-19.
Также он отметил, что в городе не планируют ограничивать работу сфер экономики из-за инфекции, однако ношение масок должно соблюдаться строго. Для театров и кинотеатров губернатор распорядился закупить отдельные маски для выдачи на входе.
Как сообщает агентство, коронавирусом в Севастополе заболело в общей сложности 737 человек. В стационарах города на сегодняшний день находится 181 человек. Выздоровело 506 человек, 21 пациент умер.
Ранее Лайф писал об изобретении из Сингапура. Маска, придуманная местными учёными, может сама определять симптомы коронавируса у человека.