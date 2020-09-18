Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Севастополе вновь ввели обязательный масочный режим

Глава города заверил, что в планах нет ограничения работы сфер экономики из-за коронавируса.

74
Post cover

Михаил Развожаев. Фото © Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе повторно ввели масочный режим. Возобновить его распорядился губернатор Михаил Развожаев, передаёт РИА "Новости".

Глава города напомнил, что обязательное ношение масок отменили ранее, когда ситуация стабилизировалась и было принято решение о снятии ограничительных мер.

Прошу внести в указ обратно обязательство ношения масок в закрытых помещениях, транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и всё, что с этим связано, — заявил Развожаев на заседании городского оперативного штаба по недопущению распространения CoViD-19.

В Турции три россиянки избили тапкой медсестру за просьбу надеть маски

Дебоширок задержала полиция.

Также он отметил, что в городе не планируют ограничивать работу сфер экономики из-за инфекции, однако ношение масок должно соблюдаться строго. Для театров и кинотеатров губернатор распорядился закупить отдельные маски для выдачи на входе.

Как сообщает агентство, коронавирусом в Севастополе заболело в общей сложности 737 человек. В стационарах города на сегодняшний день находится 181 человек. Выздоровело 506 человек, 21 пациент умер.

Ранее Лайф писал об изобретении из Сингапура. Маска, придуманная местными учёными, может сама определять симптомы коронавируса у человека.

Израиль первым в мире объявил повторный карантин из-за коронавируса

Жителям запретили отходить от дома больше чем на километр, кроме особых случаев.

Выбор редакции