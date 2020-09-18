Врач рассказал, можно ли мочить место прививки от коронавируса

С появлением вакцины против коронавирусной инфекции стал актуален вопрос, можно ли мочить место прививки от CoViD-19. Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв не видит для этого никаких противопоказаний.
— Никаких чётких указаний на этот счёт не существует. Я думаю, что это очень старый миф. Это идёт из того, что всякую ранку не рекомендуется мочить, — объяснил профессор в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Врач заявил, что мочить место укола вакцины от коронавирусной инфекции можно.
Стал известен возраст самого пожилого испытателя вакцины от коронавирусаЗа прививкой иногда приходят целыми семьями.
Напомним, в гражданский оборот уже вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований. Вторую вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре.