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"Его тоже распяли". Лишённый адвокатского статуса Пашаев сравнил себя с Иисусом

Тем временем Михаил Ефремов нанял себе нового защитника, который уже подал апелляцию с просьбой заменить актёру реальный срок на условный.

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Эльман Пашаев.

Фото © Агентство "Москва" / телеканал "Москва 24"

Эльман Пашаев, который защищал актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, провёл параллель между собой и Иисусом. Заявление прозвучало в преддверии заседания совета Адвокатской палаты Северной Осетии, где его в пятницу лишили профессионального статуса.

Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

Он проходит через такую процедуру уже четвёртый раз в карьере.

Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли, — приводит слова Пашаева Пятый канал.

Он добавил, что не собирается падать духом из-за текущего разбирательства, хотя статусом адвоката, по признанию Пашаева, он дорожит, потому что обучался этой профессии всю жизнь.

Напомним, после приговора Михаилу Ефремову в адрес его адвоката обрушилась критика. Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса. Во время посещения Ефремова в СИЗО после суда юрист предложил ему обжаловать приговор в самый последний день, чем вызвал у актёра подозрения. После этого Ефремов нанял себе нового адвоката. Некоторые предположили, что Пашаев специально "утопил" своего подзащитного, поскольку в прошлом по вине другого пьяного водителя он потерял в ДТП семью.

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