"Его тоже распяли". Лишённый адвокатского статуса Пашаев сравнил себя с Иисусом

Эльман Пашаев, который защищал актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, провёл параллель между собой и Иисусом. Заявление прозвучало в преддверии заседания совета Адвокатской палаты Северной Осетии, где его в пятницу лишили профессионального статуса.

— Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли, — приводит слова Пашаева Пятый канал.

Он добавил, что не собирается падать духом из-за текущего разбирательства, хотя статусом адвоката, по признанию Пашаева, он дорожит, потому что обучался этой профессии всю жизнь.