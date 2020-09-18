"Его тоже распяли". Лишённый адвокатского статуса Пашаев сравнил себя с Иисусом

Эльман Пашаев, который защищал актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, провёл параллель между собой и Иисусом. Заявление прозвучало в преддверии заседания совета Адвокатской палаты Северной Осетии, где его в пятницу лишили профессионального статуса.
Эльмана Пашаева лишили адвокатского статусаОн проходит через такую процедуру уже четвёртый раз в карьере.
— Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли, — приводит слова Пашаева Пятый канал.
Он добавил, что не собирается падать духом из-за текущего разбирательства, хотя статусом адвоката, по признанию Пашаева, он дорожит, потому что обучался этой профессии всю жизнь.
Напомним, после приговора Михаилу Ефремову в адрес его адвоката обрушилась критика. Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса. Во время посещения Ефремова в СИЗО после суда юрист предложил ему обжаловать приговор в самый последний день, чем вызвал у актёра подозрения. После этого Ефремов нанял себе нового адвоката. Некоторые предположили, что Пашаев специально "утопил" своего подзащитного, поскольку в прошлом по вине другого пьяного водителя он потерял в ДТП семью.