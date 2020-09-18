Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал маркетинговым ходом объявление цены на российский препарат от CoViD-19 "Арепливир". Производитель анонсировал скорое появление лекарства в аптеках и сообщил, что стоить оно будет от 12 320 рублей за упаковку.

— Этот препарат ещё никто вживую не видел, а уже называется цена. Это крайне необычное явление для здравоохранения. У нас есть и более дорогие лекарства, но чтобы сразу, не давая внятной характеристики препарата, называли цену, это больше похоже на маркетинговые ходы, — сказал Онищенко телеканалу "360".

Депутат отметил, что презентации препаратов, которые стоят десятки миллионов рублей, никогда не начинались с объявления стоимости. При этом Онищенко не видит ничего "сверхособенного" в коронавирусе. По его мнению, представляет интерес любой антиретровирусный препарат, который будет напрямую действовать на вирус.