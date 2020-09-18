Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Алексей Воробьёв сыграл тайную свадьбу в Лас-Вегасе

Певца и его избранницу папарацци подловили в бассейне одного из американских отелей.

484
Post cover

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / mr.alexsparrow, doctor_zubareva

Российский певец и актёр Алексей Воробьёв тайно женился на звёздном докторе Наталье Зубаревой. Церемония бракосочетания прошла в Лас-Вегасе, передаёт "Комсомольская правда".

По данным издания, пару в одном из американских отелей подловили папарацци, когда Воробьёв и Зубарева проводили время в компании друг друга у бассейна. Сам исполнитель и его избранница не публиковали совместных фото, однако в последние годы в их аккаунтах в соцсетях не раз замечали снимки из одинаковых локаций.

По данным издания, в Москву влюблённые в целях конспирации вернулись разными рейсами. При этом на второй день пребывания в столице Воробьёв опубликовал фото с двумя корги — в одной из собак внимательные подписчики без труда "вычислили" пса по кличке Элвис, который принадлежит Зубаревой. Второй корги — любимец самого певца.

Алексей Воробьёв записал эмоциональное видео, чтобы больше не заводить собаку

На кадрах певец не может сдержать слёз после того, как не стало его любимого питомца.

Ранее Воробьёв рассказал, что американские врачи отказались сделать тест на коронавирус после его жалобы на состояние здоровья.

Выбор редакции