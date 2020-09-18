Алексей Воробьёв сыграл тайную свадьбу в Лас-Вегасе

Российский певец и актёр Алексей Воробьёв тайно женился на звёздном докторе Наталье Зубаревой. Церемония бракосочетания прошла в Лас-Вегасе, передаёт "Комсомольская правда".

По данным издания, пару в одном из американских отелей подловили папарацци, когда Воробьёв и Зубарева проводили время в компании друг друга у бассейна. Сам исполнитель и его избранница не публиковали совместных фото, однако в последние годы в их аккаунтах в соцсетях не раз замечали снимки из одинаковых локаций.

По данным издания, в Москву влюблённые в целях конспирации вернулись разными рейсами. При этом на второй день пребывания в столице Воробьёв опубликовал фото с двумя корги — в одной из собак внимательные подписчики без труда "вычислили" пса по кличке Элвис, который принадлежит Зубаревой. Второй корги — любимец самого певца.