Решетова похвасталась фигурой в купальнике, доказав, что Тимати ещё не раз пожалеет о расставании

24-летняя Анастасия Решетова 11 месяцев восстанавливала фигуру после рождения сына Ратмира и теперь может гордо демонстрировать плоды своих тренировок. Но к откровенным бикини девушка пока не спешит переходить. Как она призналась сама, в прежнее состояние модель пока не вернулась, поэтому делится снимками в новых купальниках, которые, к удивлению поклонников, выглядят даже прилично.
В этот раз Анастасия выложила в сториз фото, на котором предстала в красном купальнике. Он выгодно подчеркнул пышную грудь модели и длинные ноги, оголив плоский живот. Волосы девушка ещё не успела забрать наверх, чтобы не мешались во время купания в бассейне. Фанаты пришли в восторг от горячего вида молодой мамы, о чём сразу же и сообщили в соцсетях.
Классная фигура у неё, обалдеть, слов нет, очень шикарная девушка
Красавица с идеальной фигурой!
Эх, как такую фигурку себе сделать?..
Однако к бассейну поклонники модели относятся с подозрением. Девушка регулярно посещает его с сыном для развития малыша. Но на этих тренировках нередким гостем бывает и Тимати, с которым Анастасия рассталась неделю назад. Из-за таких совпадений позже модели пришлось даже оправдываться в "Инстаграме", когда её обвинили в ненастоящем разрыве ради хайпа. Она напомнила, что с рэпером они остались друзьями и вместе воспитывают сына, и общих тем, помимо него, у них предостаточно.
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