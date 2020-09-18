Решетова похвасталась фигурой в купальнике, доказав, что Тимати ещё не раз пожалеет о расставании

24-летняя Анастасия Решетова 11 месяцев восстанавливала фигуру после рождения сына Ратмира и теперь может гордо демонстрировать плоды своих тренировок. Но к откровенным бикини девушка пока не спешит переходить. Как она призналась сама, в прежнее состояние модель пока не вернулась, поэтому делится снимками в новых купальниках, которые, к удивлению поклонников, выглядят даже прилично.

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

В этот раз Анастасия выложила в сториз фото, на котором предстала в красном купальнике. Он выгодно подчеркнул пышную грудь модели и длинные ноги, оголив плоский живот. Волосы девушка ещё не успела забрать наверх, чтобы не мешались во время купания в бассейне. Фанаты пришли в восторг от горячего вида молодой мамы, о чём сразу же и сообщили в соцсетях.

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

Классная фигура у неё, обалдеть, слов нет, очень шикарная девушка zipp.polik

Красавица с идеальной фигурой! beauty_inspiration_one

Эх, как такую фигурку себе сделать?..

fatkullinaketrin

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova