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Решетова похвасталась фигурой в купальнике, доказав, что Тимати ещё не раз пожалеет о расставании

Как отметили фанаты, с такой фигурой модель недолго будет одинока.

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Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

24-летняя Анастасия Решетова 11 месяцев восстанавливала фигуру после рождения сына Ратмира и теперь может гордо демонстрировать плоды своих тренировок. Но к откровенным бикини девушка пока не спешит переходить. Как она призналась сама, в прежнее состояние модель пока не вернулась, поэтому делится снимками в новых купальниках, которые, к удивлению поклонников, выглядят даже прилично.

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

В этот раз Анастасия выложила в сториз фото, на котором предстала в красном купальнике. Он выгодно подчеркнул пышную грудь модели и длинные ноги, оголив плоский живот. Волосы девушка ещё не успела забрать наверх, чтобы не мешались во время купания в бассейне. Фанаты пришли в восторг от горячего вида молодой мамы, о чём сразу же и сообщили в соцсетях.

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

Классная фигура у неё, обалдеть, слов нет, очень шикарная девушка

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Красавица с идеальной фигурой!

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Эх, как такую фигурку себе сделать?..


fatkullinaketrin

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

Однако к бассейну поклонники модели относятся с подозрением. Девушка регулярно посещает его с сыном для развития малыша. Но на этих тренировках нередким гостем бывает и Тимати, с которым Анастасия рассталась неделю назад. Из-за таких совпадений позже модели пришлось даже оправдываться в "Инстаграме", когда её обвинили в ненастоящем разрыве ради хайпа. Она напомнила, что с рэпером они остались друзьями и вместе воспитывают сына, и общих тем, помимо него, у них предостаточно.

Решетова объявила о расставании с Тимати спустя 11 месяцев после рождения их сына

Эта новость стала настоящим ударом для фанатов пары.

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