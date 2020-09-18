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В ФРГ заявили о готовности "Северного потока – 2" на 97%

Проект представляет интересы не только Москвы, но и Берлина и стран Восточной Европы, отметили в Германии.

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Фото © Nord-stream2.com

Завершённость магистрального газопровода "Северный поток – 2" составляет 97%, сообщила премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Шлезвиг на слушаниях о судьбе проекта в бундестаге.

Мы говорим здесь о большом инфраструктурном проекте, который представляет не только российские интересы, но и интересы Германии и Восточной Европы. Он завершён на 97%, — заявила немецкий политик.

Она назвала чудовищными угрозы Вашингтона в адрес руководства и сотрудников немецкого порта Мукран, где находится логистический центр строительства газопровода "Северный поток – 2". Шлезвиг подчеркнула, что они не совершают ничего незаконного, а лишь выполняют свои обязанности — обеспечивают прокладку "законодательно легального трубопровода".

По данным Spiegel, главы шести правительств восточных регионов ФРГ не поддержали завершение строительства газопровода "Северный поток – 2".

Ещё одно судно для достройки "Северного потока — 2" прибыло в немецкий порт

"Иван Сидоренко" будет задействован для подачи труб.

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Против строительства выступает Вашингтон и грозится ввести новые санкции против сторонников проекта. По данным СМИ, ради спасения "Северного потока – 2" ФРГ предложила США миллиардную сделку.

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