Завершённость магистрального газопровода "Северный поток – 2" составляет 97%, сообщила премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Шлезвиг на слушаниях о судьбе проекта в бундестаге.

— Мы говорим здесь о большом инфраструктурном проекте, который представляет не только российские интересы, но и интересы Германии и Восточной Европы. Он завершён на 97%, — заявила немецкий политик.

Она назвала чудовищными угрозы Вашингтона в адрес руководства и сотрудников немецкого порта Мукран, где находится логистический центр строительства газопровода "Северный поток – 2". Шлезвиг подчеркнула, что они не совершают ничего незаконного, а лишь выполняют свои обязанности — обеспечивают прокладку "законодательно легального трубопровода".

По данным Spiegel, главы шести правительств восточных регионов ФРГ не поддержали завершение строительства газопровода "Северный поток – 2".