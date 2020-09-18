Не так давно на фоне новостей о запрете приложения TikTok в США популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" запустила свой видеосервис под названием "Клипы". Директор по стратегическим коммуникациям соцсети Константин Сидорков в эфире шоу Лайфа "Дайте сказать!" назвал основные отличия и преимущества нововведения.
Говоря о "Клипах", Сидорков вспомнил в первую очередь не о TikTok, а о некогда очень популярном сервисе с короткими видеороликами Vine, после появления которого разработчики начали адаптировать формат под свои приложения, упрощая пользователям возможность создавать контент. При этом главным преимуществом "Клипов" стала возможность управления жестами.
— Для того чтобы начать снимать видео в "Клипах", достаточно показать в камеру два пальца, и съёмка начнётся автоматически. Это специальная технология — наше машинное обучение, которая распознаёт жесты и помогает тебе с любой точки начать съёмку клипа, — рассказал Сидорков.
TikTok и WeChat запретят в США с 20 сентябряПри этом действующих пользователей не заставят удалять приложения.
Кроме того, ещё одной отличительной особенностью отечественного приложения стали "Фоны 360", которые позволяют не просто заменить задний фон за главным героем ролика, но и перемещаться внутри этого фона, создавая эффект присутствия. Представитель соцсети добавил, что в последующих обновлениях соцсеть будет отталкиваться от актуальных тем и потребностей пользователей.
Полное интервью с Константином Сидорковым в шоу "Дайте сказать!" можно посмотреть здесь.