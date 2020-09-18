Не так давно на фоне новостей о запрете приложения TikTok в США популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" запустила свой видеосервис под названием "Клипы". Директор по стратегическим коммуникациям соцсети Константин Сидорков в эфире шоу Лайфа "Дайте сказать!" назвал основные отличия и преимущества нововведения.

Говоря о "Клипах", Сидорков вспомнил в первую очередь не о TikTok, а о некогда очень популярном сервисе с короткими видеороликами Vine, после появления которого разработчики начали адаптировать формат под свои приложения, упрощая пользователям возможность создавать контент. При этом главным преимуществом "Клипов" стала возможность управления жестами.

— Для того чтобы начать снимать видео в "Клипах", достаточно показать в камеру два пальца, и съёмка начнётся автоматически. Это специальная технология — наше машинное обучение, которая распознаёт жесты и помогает тебе с любой точки начать съёмку клипа, — рассказал Сидорков.

Кроме того, ещё одной отличительной особенностью отечественного приложения стали "Фоны 360", которые позволяют не просто заменить задний фон за главным героем ролика, но и перемещаться внутри этого фона, создавая эффект присутствия. Представитель соцсети добавил, что в последующих обновлениях соцсеть будет отталкиваться от актуальных тем и потребностей пользователей.