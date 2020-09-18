Тело мужчины нашли под горами хлама в квартире-свалке в Петербурге. Поиски его жены продолжаются

Видео © LIFE
Под горами хлама в одной из квартир в Санкт-Петербурге, в которой вторые сутки разгребают мусор, обнаружили тело мужчины. Разбор завалов продолжается, супругу пенсионера найти пока не удалось. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь ГСУ СК РФ по Северной столице Сергей Капитонов.
— Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в квартире одного из домов на улице Пражской. В настоящий момент продолжается осмотр места происшествия, — уточнил собеседник Лайфа.
По словам соседей, мужчина был инвалидом, а его супруга тащила в дом всё подряд.
Мусор до потолка. В Петербурге пожилых супругов вторые сутки ищут в забитой хламом квартире — видео65-летняя женщина и 70-летний мужчина некоторое время назад перестали выходить на связь с дочерью.
Ранее Лайф писал о пенсионерке из Перми, которая забила квартиру мусором, а сама на картонках переселилась на лестничную клетку четвёртого этажа.