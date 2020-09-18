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Тело мужчины нашли под горами хлама в квартире-свалке в Петербурге. Поиски его жены продолжаются

Пожилые супруги, которым принадлежит жилплощадь, перестали выходить на связь некоторое время назад.

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Видео © LIFE

Под горами хлама в одной из квартир в Санкт-Петербурге, в которой вторые сутки разгребают мусор, обнаружили тело мужчины. Разбор завалов продолжается, супругу пенсионера найти пока не удалось. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь ГСУ СК РФ по Северной столице Сергей Капитонов.

Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в квартире одного из домов на улице Пражской. В настоящий момент продолжается осмотр места происшествия, — уточнил собеседник Лайфа.

По словам соседей, мужчина был инвалидом, а его супруга тащила в дом всё подряд.

Мусор до потолка. В Петербурге пожилых супругов вторые сутки ищут в забитой хламом квартире — видео

65-летняя женщина и 70-летний мужчина некоторое время назад перестали выходить на связь с дочерью.

Ранее Лайф писал о пенсионерке из Перми, которая забила квартиру мусором, а сама на картонках переселилась на лестничную клетку четвёртого этажа.

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