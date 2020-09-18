Тело мужчины нашли под горами хлама в квартире-свалке в Петербурге. Поиски его жены продолжаются

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Под горами хлама в одной из квартир в Санкт-Петербурге, в которой вторые сутки разгребают мусор, обнаружили тело мужчины. Разбор завалов продолжается, супругу пенсионера найти пока не удалось. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь ГСУ СК РФ по Северной столице Сергей Капитонов.

— Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в квартире одного из домов на улице Пражской. В настоящий момент продолжается осмотр места происшествия, — уточнил собеседник Лайфа.

По словам соседей, мужчина был инвалидом, а его супруга тащила в дом всё подряд.