Лайф публикует первое видео с места пьяного тарана резиденции посла США в Москве

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Лайф публикует видео, снятое у резиденции посла США в столичном Спасопесковском переулке, в ворота которой въехал пьяный водитель. На кадрах — закованный в наручники автовладелец, который явно не очень доволен своим положением. Он кричит: "Каждый мечтал снести голову" — и активно жестикулирует.

Судя по записи с места происшествия, россиянин протаранил ворота, находясь за рулём чёрного Range Rover. Итог: автомобиль помят, одна из створок выбита, виновнику предстоит объясняться в полиции. В результате пьяного тарана никто не пострадал. Является ли происшествие случайностью из-за не совсем адекватного состояния водителя или было умышленным, неизвестно.

Мужчина едва разобрался, как работает алкотестер.

— Куда? Сюда? — спрашивал он правоохранителей, не понимая, куда надо дунуть.

Как сообщили в столичном ГУ МВД России, после инцидента с мужчиной, въехавшим в ворота Спасо-хауса, начата проверка.