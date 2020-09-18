В Белоруссии подготовили ответные санкции против Евросоюза

В Минске подготовили проект ответного санкционного списка для стран Евросоюза. Сейчас в Белоруссии ждут соответствующего решения от ЕС, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН.

— Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут, конечно, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран — членов Евросоюза, — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Дипломат заверил, что проект списка уже готов и Минск готов запустить его в работу немедленно после соответствующего решения Брюсселя.

Также Макей отметил, что внешнеполитическое ведомство подготовило и список "совершенно радикальных мер" на случай, если страну вынудят ввести санкции. В том числе республика может пересмотреть своё участие в инициативах и организациях, деятельность которых без Белоруссии будет лишена смысла.