Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Белоруссии подготовили ответные санкции против Евросоюза

Они станут зеркальной реакцией страны на соответствующее решение Европы.

305
Post cover

Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

В Минске подготовили проект ответного санкционного списка для стран Евросоюза. Сейчас в Белоруссии ждут соответствующего решения от ЕС, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут, конечно, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран членов Евросоюза, — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Дипломат заверил, что проект списка уже готов и Минск готов запустить его в работу немедленно после соответствующего решения Брюсселя.

СМИ: Кипр заблокировал санкции Евросоюза против Белоруссии

Решения не стоит ждать до следующей встречи глав МИД стран ЕС.

Также Макей отметил, что внешнеполитическое ведомство подготовило и список "совершенно радикальных мер" на случай, если страну вынудят ввести санкции. В том числе республика может пересмотреть своё участие в инициативах и организациях, деятельность которых без Белоруссии будет лишена смысла.

Ограничительные меры против Белоруссии ранее призвал ввести Европарламент. Такая реакция вызвана результатами президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа. На них с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать их итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти, а в городах республики начались акции протеста. Лукашенко назвал деятельность совета попыткой захвата власти и обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.

Выбор редакции