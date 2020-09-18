В Белоруссии подготовили ответные санкции против Евросоюза

В Минске подготовили проект ответного санкционного списка для стран Евросоюза. Сейчас в Белоруссии ждут соответствующего решения от ЕС, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН.
— Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут, конечно, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран — членов Евросоюза, — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Дипломат заверил, что проект списка уже готов и Минск готов запустить его в работу немедленно после соответствующего решения Брюсселя.
СМИ: Кипр заблокировал санкции Евросоюза против БелоруссииРешения не стоит ждать до следующей встречи глав МИД стран ЕС.
Также Макей отметил, что внешнеполитическое ведомство подготовило и список "совершенно радикальных мер" на случай, если страну вынудят ввести санкции. В том числе республика может пересмотреть своё участие в инициативах и организациях, деятельность которых без Белоруссии будет лишена смысла.
Ограничительные меры против Белоруссии ранее призвал ввести Европарламент. Такая реакция вызвана результатами президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа. На них с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать их итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти, а в городах республики начались акции протеста. Лукашенко назвал деятельность совета попыткой захвата власти и обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.
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