Франц Клинцевич ушёл с поста сенатора

Сенатором от Смоленской области вместо Франца Клинцевича стала Нина Куликовских. Соответствующий указ подписал вновь избранный губернатор региона Алексей Островский.
— Указом губернатора Алексея Островского от 18 сентября Нина Куликовских назначена членом СФ Федерального собрания РФ — представителем от администрации Смоленской области, — сообщила пресс-служба обладминистрации.
После публикации указа полномочия действующего члена Совфеда от Смоленской области Франца Клинцевича были прекращены.
Александр Карелин досрочно сложит полномочия в ГосдумеДепутат принял это решение в связи с избранием в новосибирское заксобрание.
Франц Клинцевич с 1999 по 2015 год был депутатом Госдумы, в 2015-м перешёл в Совет Федерации. В верхней палате парламента он занимал пост зампреда Комитета по обороне и безопасности.