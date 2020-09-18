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Франц Клинцевич ушёл с поста сенатора

Политик занимал в верхней палате должность зампреда Комитета по обороне и безопасности.

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Франц Клинцевич. Фото: © Совет Федерации

Сенатором от Смоленской области вместо Франца Клинцевича стала Нина Куликовских. Соответствующий указ подписал вновь избранный губернатор региона Алексей Островский.

Указом губернатора Алексея Островского от 18 сентября Нина Куликовских назначена членом СФ Федерального собрания РФ представителем от администрации Смоленской области, — сообщила пресс-служба обладминистрации.

После публикации указа полномочия действующего члена Совфеда от Смоленской области Франца Клинцевича были прекращены.

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Депутат принял это решение в связи с избранием в новосибирское заксобрание.

Франц Клинцевич с 1999 по 2015 год был депутатом Госдумы, в 2015-м перешёл в Совет Федерации. В верхней палате парламента он занимал пост зампреда Комитета по обороне и безопасности.

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