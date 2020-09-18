Франц Клинцевич ушёл с поста сенатора

Депутат принял это решение в связи с избранием в новосибирское заксобрание.

Александр Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме Депутат принял это решение в связи с избранием в новосибирское заксобрание.

Франц Клинцевич с 1999 по 2015 год был депутатом Госдумы, в 2015-м перешёл в Совет Федерации. В верхней палате парламента он занимал пост зампреда Комитета по обороне и безопасности.