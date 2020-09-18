Пригожин назвал главные ошибки Тарзана. И это не измены Наташе Королёвой

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал вокруг измен мужа певицы Наташи Королёвой Сергея Глушко, также известного как Тарзан. Стриптизёр заявил, что актриса Анастасия Шульженко опоила его и использовала для грабежа. По мнению Пригожина, Тарзану стоило держать роман в секрете, а не приводить любовницу домой.

— Обстоятельства, в которых оказался этот парень [Тарзан], он сам в них попал. Неважно, кто его "обманул". Он всё равно представитель танцевального, скажем так, особенного жанра, так что по большому счёту ничего удивительного в этом нет. Единственное, чего я не понимаю, зачем надо было [любовницу] домой водить. Как говорится, ну, вступил бы уже [в интимную связь] где-нибудь на стороне, но не дома, — высказался продюсер Федеральному агентству новостей.

Вторая ошибка Тарзана, по оценке Пригожина, — это публичная "исповедь" в соцсетях о совершённом предательстве. Он посчитал это избыточным. А вот ситуацию с предполагаемой беременностью актрисы Шульженко продюсер комментировать не стал.

Пригожин подчеркнул, что работа Глушко имеет свои особенности, однако Королёва и Тарзан давно счастливо живут вместе, несмотря на разногласия и кризисы в отношениях.