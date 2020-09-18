Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции данные об анализах Навального

Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции информацию о проведении на их территории токсикологических исследований биоматериалов российского блогера Алексея Навального. Надзорное ведомство попросило страны о сотрудничестве на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 18 сентября 2020 года.

— В новых ходатайствах запрошена информация о проведении на территории Франции и Швеции токсикологических исследований биоматериалов Навального, а также об опросе иностранных экспертов , — рассказали журналистам в Генпрокуратуре.

Той же оценки придерживается и создатель боевого отравляющего нервно-паралитического вещества. По его словам, в этом случае погибли бы все, кто трогал эту ёмкость.

В Кремле назвали абсурдной версию о "бутылке с "Новичком" в номере Навального Той же оценки придерживается и создатель боевого отравляющего нервно-паралитического вещества. По его словам, в этом случае погибли бы все, кто трогал эту ёмкость.

Напомним, накануне соратники Навального сообщили, что, пока его в тяжёлом состоянии везли в больницу, его команда проводила целую спецоперацию в гостинице, где он жил. Они охотились за одной конкретной пластиковой бутылкой, которая подозрительно быстро оказалась за границей у экспертов. Именно на ней эксперты и нашли следы яда. При этом никто из команды Навального или его загадочной спутницы, которая транспортировала злополучную бутылку, не пострадал.