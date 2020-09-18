Соседи пожаловались в полицию на Леонида Ярмольника

Жители подмосковной деревни Подушкино пожаловались на актёра Леонида Ярмольника за установку шлагбаума в коттеджном посёлке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

— По факту инцидента в деревне Подушкино проводится проверка, — сказал собеседник агентства.

Сам актёр в беседе с "Вечерней Москвой" назвал полным бредом сообщения о том, что он перекрыл дорогу в коттеджном посёлке шлагбаумом. По словам Леонида Ярмольника, "там нечего и перекрывать".