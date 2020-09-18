В Москве нашли мумию мужчины, который ранее жил с умершими родителями

В одной из квартир на юге Москвы обнаружили мумифицированный труп мужчины. Около полугода назад там же умерли ещё два человека, которых так же не сразу нашли.

Как сообщает МК, информация в полицию поступила накануне. Мужчина потерял своего 47-летнего племянника, который долго не выходил на связь. Для того чтобы узнать, в чём дело, он отправился домой к родственнику, где и обнаружил его далеко не свежий труп.

Выяснилось, что ранее там же скончались родители погибшего. Полгода назад в квартире внезапно умер отец семейства. Через несколько дней от обезвоживания и истощения ушла из жизни мать-инвалид, за которой нужен был постоянный уход. Всё это время сын находился в сильном запое и толком не понимал, что происходит. Полицию вызвали соседи, которых начал беспокоить неприятный запах.

После смерти родителей мужчина остался жить в одиночестве и продолжал пить. Отмечается также, что он нигде не работал, а соседи в последний раз видели его в середине лета.