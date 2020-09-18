"Ой, кажется, всё!" Онкобольной умер у поликлиники на руках жены, пока его "спасали" нашатырём

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Онкобольной дедушка умер на пороге поликлиники № 14 на Ново-Садовой улице в Самаре. Как стало известно Лайфу, пожилому мужчине предстояла операция, 17 сентября он пришёл на обследование. Прямо у входа пациенту стало плохо, а в медучреждении не оказалось ни одного врача, который был готов и способен ему помочь.
По словам очевидцев, к 78-летнему Сергею Андреевичу медики не подходили в течение 20 минут. Только после того как толпа подняла шум, из дверей показалась медсестра с "экстренной помощью" — нашатырём. Она измерила лежащему на земле дедушке пульс. А спустя ещё некоторое время вышла врач и вскоре удалилась, чтобы вызвать скорую. Тем временем пожилая супруга, которая сопровождала пенсионера, рыдала: "Ой, кажется, всё! Серёженька, милый".
Источник в поликлинике рассказал Лайфу, что онкобольной пришёл в медучреждение около 9 часов утра. Дежурный врач действительно вызвал ему скорую и якобы оказал необходимую помощь. Однако приехавшая бригада в 10:03 констатировала смерть Сергея Андреевича. В поликлинике уже побывали с проверкой сотрудники прокуратуры и СК.
К выяснению обстоятельств трагедии подключилось и Министерство здравоохранения Самарской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что проводят проверку действий персонала городской поликлиники № 14.
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Ранее Лайф сообщал о шокирующем случае в Курской области, где пациентка очнулась в морге после операции. Врачи же были уверены, что она уже умерла. По факту случившегося Следственный комитет начал проверку. Позднее ответственных за инцидент медиков наказали. Однако спустя несколько дней женщина всё же скончалась.