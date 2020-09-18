"Ой, кажется, всё!" Онкобольной умер у поликлиники на руках жены, пока его "спасали" нашатырём

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Онкобольной дедушка умер на пороге поликлиники № 14 на Ново-Садовой улице в Самаре. Как стало известно Лайфу, пожилому мужчине предстояла операция, 17 сентября он пришёл на обследование. Прямо у входа пациенту стало плохо, а в медучреждении не оказалось ни одного врача, который был готов и способен ему помочь.

По словам очевидцев, к 78-летнему Сергею Андреевичу медики не подходили в течение 20 минут. Только после того как толпа подняла шум, из дверей показалась медсестра с "экстренной помощью" — нашатырём. Она измерила лежащему на земле дедушке пульс. А спустя ещё некоторое время вышла врач и вскоре удалилась, чтобы вызвать скорую. Тем временем пожилая супруга, которая сопровождала пенсионера, рыдала: "Ой, кажется, всё! Серёженька, милый".

Источник в поликлинике рассказал Лайфу, что онкобольной пришёл в медучреждение около 9 часов утра. Дежурный врач действительно вызвал ему скорую и якобы оказал необходимую помощь. Однако приехавшая бригада в 10:03 констатировала смерть Сергея Андреевича. В поликлинике уже побывали с проверкой сотрудники прокуратуры и СК.

К выяснению обстоятельств трагедии подключилось и Министерство здравоохранения Самарской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что проводят проверку действий персонала городской поликлиники № 14.