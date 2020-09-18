Представитель "ВКонтакте" назвал главную задачу искусственного интеллекта в соцсетях

Искусственный интеллект в социальных сетях направлен на то, чтобы показывать пользователям ту информацию, которая им больше всего интересна. Разработчикам остаётся лишь обучать и совершенствовать систему для повышения качества её работы. Об этом в эфире шоу Лайфа "Дайте сказать!" рассказал директор по стратегическим коммуникациям "ВКонтакте" Константин Сидорков.

— Искусственный интеллект призван упрощать нашу жизнь и упрощать рутинный труд, потому что он помогает анализировать огромное количество контента и помогает предоставлять актуальную интересную информацию. Как раз наша работа в этой сфере, наш алгоритм направлен на то, чтобы с каждым годом обучать его и делать совершеннее, — рассказал представитель соцсети.

На вопрос о том, в какую сторону нужно развивать искусственный интеллект сейчас, Сидорков ответил, что в наше время запросы на рынке интернет-технологий меняются очень быстро. То, что популярно сейчас, может стать неактуальным уже через несколько лет, поэтому делать прогнозы в этой сфере достаточно сложно.