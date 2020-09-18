Трамп заявил, что Китай приносит больше проблем США, чем Россия

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Китай создаёт для Америки больше внешнеполитических и иных проблем, нежели Россия. Об этом глава Белого дома рассказал в ходе своей пресс-конференции.

— Я думаю, что у нас больше проблем из-за Китая, чем из-за России. Я думаю, что Китай — это намного большая проблема [для нас, чем РФ], — отметил Трамп.

Кроме того, глава государства добавил, что из-за, как он выразился, "чумы (новый коронавирус. — Прим. Лайфа), которая пришла в США из КНР", экономике Штатов был нанесён значительный ущерб в тот момент, "когда она показывала такие результаты, которых никогда не было прежде".

Трамп также заметил, что США начинают постепенно "открываться" после вынужденного локдауна (жёстких карантинных мер), связанного с пандемией CoViD-19, и в ближайшее время экономика страны снова выйдет на хорошие показатели.