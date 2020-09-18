Мать протаранившего резиденцию посла США: Днём видела его идущим в магазин за водкой

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Мать пьяного водителя, который выбил ворота резиденции посла США в Москве, рассказала, что у её сына есть проблемы с алкоголем.
— Днём я встретила его идущим в магазин за водкой, — отметила женщина в беседе с Лайфом.
"Был в неадеквате полном". Очевидец рассказал подробности пьяного тарана резиденции посла СШАПри задержании водитель не оказывал сопротивления.
По её словам, сын в последнее время не садился за руль. Она также призналась, что предлагала тому закодироваться, на что мужчина отвечал: "Это не лечится".
Мать также подчеркнула, что иногда прятала от сына ключи от машины, однако он кричал и требовал от неё отдать их.
Напомним, инцидент произошёл сегодня в столичном Спасопесковском переулке. В результате пьяного тарана никто не пострадал. Лайф публиковал первое видео с места происшествия.