"Был в неадеквате полном". Очевидец рассказал подробности пьяного тарана резиденции посла США

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Пьяный водитель, который выбил ворота резиденции посла США в Москве, сперва много ругался матом и заявлял, что его всё достало. Об этом Лайфу рассказал очевидец произошедшего.

— Мужчина примерно от 40 до 50 лет, бритоголовый, на чёрном "рэндж ровере" подъехал к представительству Соединённых Штатов, начал угрожать, выражаться нецензурно. Предупредил о том, что его всё достало. Была сплошная нецензурная лексика, — рассказал очевидец.

По его словам, сотрудники охраны попытались успокоить пьяного водителя, после чего тот сел в автомобиль, сделал резкий разворот и задним ходом выбил ворота резиденции посла США. Очевидец добавил, что охрана среагировала быстро и в считаные секунды выставила заграждения. Сопротивления при задержании лихач не оказывал, но был "в неадеквате полном".