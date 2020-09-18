Депутата Верховной рады заметили за интимной перепиской с женщиной в рабочее время

Незнакомец прислал девушке интимное фото, но неожиданный ответ довёл его до паники Реальность такова, что практически каждой девушке в соцсетях присылали так называемый дикпик (фото мужского полового органа). И, если предотвратить этот неприятный момент не получается, можно сделать так, чтобы нарушитель пожалел. Как поступила эта пользовательница Twitter.