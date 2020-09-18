Депутата Верховной рады заметили за интимной перепиской с женщиной в рабочее время

Представительница депутатской группы "За будущее" в Верховной раде Украины Ирина Констанкевич была замечена за перепиской интимного характера в зале парламента. Об этом пишет "Апостроф".
Заметили переписку депутата с другой женщиной журналисты, которые готовили материал о работе Рады. Воспользовавшись публичностью места, где велась съёмка, корреспонденты сделали несколько фотографий экрана телефона.
— Как бы я хотела сейчас быть рядом с вами… Сегодня ночью я мыслями с вами, — написала депутату неизвестная собеседница.
Незнакомец прислал девушке интимное фото, но неожиданный ответ довёл его до паникиРеальность такова, что практически каждой девушке в соцсетях присылали так называемый дикпик (фото мужского полового органа). И, если предотвратить этот неприятный момент не получается, можно сделать так, чтобы нарушитель пожалел. Как поступила эта пользовательница Twitter.
Отмечается, что это не первая интимная переписка, замеченная в стенах Верховной рады. Ранее глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в зале парламента вела интимную переписку со своим мужем.
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Ранее Лайф сообщал об интимных фотографиях звезды "Мстителей" Криса Эванса, которые случайно утекли в Сеть.