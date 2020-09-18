Подкараулил с питбулем и топором. Россиянин жестоко убил любовника бывшей жены — видео

В Набережных Челнах мужчина жестоко убил топором сожителя своей бывшей жены, пока его удерживала собака. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике Татарстан.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершённое с особой жестокостью". В ходе следственных действий по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний местный житель, — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, подозреваемый, разозлившись на бывшую жену, подкараулил её возле работы. С собой он взял топор и собаку. Когда женщина и её сожитель подъехали на машине, подозреваемый напал на автомобиль. Мужчина попытался сбежать, но питбуль нападавшего повалил его на землю, после чего бывший муж нанёс новому ухажёру супруги несколько ударов топором. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщают в СК, ревнивец также пытался атаковать свою бывшую жену, однако та успела забежать в здание, где её коллега отпугнул мужчину с помощью травматического пистолета. Следствие намерено обратиться в суд с просьбой о заключении подозреваемого под стражу.