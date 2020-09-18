Анна Седокова тайно вышла замуж за своего 28-летнего бойфренда

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова и её бойфренд Янис Тимма тайно поженились после нескольких месяцев помолвки. Об этом пара рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Во время интервью ведущий программы Иван Ургант поздравил пару с помолвкой, которая состоялась летом, и спросил про дату свадьбы. На это влюблённые заявили, что уже связали себя узами брака.

— Да, мы уже поженились. Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать. Мы решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу, — поделилась певица и добавила, что даже родители молодожёнов узнали о бракосочетании на следующий день.

Позже пара показала в эфире Первого канала фотографии со свадьбы. На регистрацию Анна надела белоснежное платье и фату, а Янис — классический костюм тёмного оттенка.

Также пара поделилась со зрителями шоу историей их помолвки. По словам Седоковой, сначала она решила, что спортсмен просто подготовил ей романтический сюрприз. Когда Янис встал на одно колено, певица заплакала. По её словам, на всех фотографиях с помолвки и свадьбы она запечатлена с заплаканным лицом.