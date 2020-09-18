Зверь в красном. Убийца двух девочек в Рыбинске ждал своей смерти в кустах

Молчанова обнаружили случайно. Оперативники прочёсывали территорию и нашли его неподвижное тело в кустах. Местность, где лежал Виталий Молчанов, заросла травой, поэтому несколько дней его не было видно. Впрочем, заметить его помог красный костюм, в котором он и покинул место убийства. У мужчины обнаружили на запястьях порезы. Судя по всему, он понял, что натворил, попытался сам вынести себе приговор, но струсил. Оперативники считают, что он всё это время неподвижно лежал в кустах около частного сектора, надеясь погибнуть от обезвоживания организма. При задержании Молчанов рассказал, что в тот роковой день в районе десяти часов вечера он убил девочек, выпив бутылку коньяка.
Видео © LIFE SHOT
Судя по всему, награду за задержание убийцы никто не получит. Напомним, что ранее губернатор Ярославской области объявил награду за поимку или любую информацию о подозреваемом в зверском убийстве девочек. Награда была немалая — полмиллиона рублей.
Фото © LIFE SHOT
Теперь Виталию Молчанову придётся отвечать не только перед матерью убитых девочек, но и перед их отцом — несмотря на развод, он требует признать его потерпевшим по этому уголовному делу. Мужчина — подполковник МВД Валентин С. — находится в тяжёлом морально-психологическом состоянии в Новосибирске. Он рассказал сотрудникам полиции, что не знал, куда его бывшая жена Валентина повезла детей. Сначала она попросила привезти вещи в Омск — именно туда женщина поехала на заработки из Новосибирска. Но позже стало ясно, что вещи должны быть доставлены в Рыбинск. Валентин также рассказал, что если бы знал, с кем живёт Валентина, то давно бы выяснил всю информацию о Виталии Молчанове и забрал детей.
Видео © LIFE SHOT
Теперь Молчанова под усиленной охраной этапируют в Москву, где в Главном следственном управлении СКР расследуется это уголовное дело. Там он будет находиться под круглосуточным контролем в одном из столичных СИЗО, чтобы не смог совершить самоубийство. В первую очередь следователи назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая ответит на вопрос о вменяемости Молчанова в момент совершения преступления. Если вдруг выяснится, что он не отдавал отчёт своим действиям и имеет проблемы с психикой, его могут отправить на принудительное лечение.
Молчанова обвиняют по статьям "Убийство двух лиц и более" и "Изнасилование". Учитывая убийство несовершеннолетних, ему грозит пожизненный срок. Также ему могут добавить статью "Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет". Молчанова отправят до конца его жизни в одну из колоний особого режима.
За месяц до тех событий. Хозяйка Audi Q5 на Урале осталась бы жива, если бы силовики раскрыли другое вымогательствоПочти год в Екатеринбурге длится процесс по резонансному делу убийства молодой женщины Ксении Каторгиной. По версии следствия, её убили из-за машины. Лайф выяснил, что за месяц до убийства подозреваемые ещё и похитили двух человек с целью вымогательства.
Впрочем, ещё до приговора и колонии, в СИЗО, его ждёт особый приём "братвы".
— Нужно понимать, что неофициально в любых колониях есть так называемые красные хаты и чёрные хаты. Он попадёт в СИЗО и ощутит на себе все последствия своего преступления. Люди, убившие и изнасиловавшие детей, навсегда становятся изгоями с соответствующим отношением со стороны других арестантов. Сладко ему не придётся, — рассказал Лайфу один из оперативников.
Кроме того, следователи в рамках этого дела проверят работу полицейских и органов соцопеки Рыбинска. Такое поручение уже дал глава СКР Александр Бастрыкин. Ранее Лайф сообщал, что участковые в Рыбинске считали Молчанова, уже отсидевшего за убийство и изнасилование, вполне благополучным и особо его не контролировали. Получается, что никто из силовиков и органов соцопеки даже не знал о том, что в квартиру опасного рецидивиста переехала женщина с двумя детьми и оставляет их один на один с опасным сожителем.
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