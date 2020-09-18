Россия объявила о прекращении всех вывозных рейсов

Россия уже со следующей недели, 21 сентября, прекращает все вывозные рейсы из других стран мира. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

— Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами, — уточнили в оперштабе.

Там также добавили, что в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолёты, возвращающиеся в РФ после выполнения грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов. В данный момент такие рейсы осуществляются авиакомпанией "Аэрофлот".

Стоит отметить, что за всё время было организовано более 580 вывозных рейсов, которые перевезли более 92 тысяч пассажиров.