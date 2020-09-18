Россия объявила о прекращении всех вывозных рейсов

Россия уже со следующей недели, 21 сентября, прекращает все вывозные рейсы из других стран мира. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
— Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами, — уточнили в оперштабе.
Россия может восстановить авиасообщение с Болгарией в ближайшее времяВ данный момент страны ведут переговоры об открытии границ.
Там также добавили, что в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолёты, возвращающиеся в РФ после выполнения грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов. В данный момент такие рейсы осуществляются авиакомпанией "Аэрофлот".
Стоит отметить, что за всё время было организовано более 580 вывозных рейсов, которые перевезли более 92 тысяч пассажиров.
Ранее сообщалось, что с 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, а с 27 сентября — с Южной Кореей. До этого были возобновлены авиаперелёты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Кроме того, россияне вновь могут посетить Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Абхазию и Южную Осетию.