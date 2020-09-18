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В Ростовской области сын заказал знакомому убийство своего отца

После совершения преступления молодой человек пытался запутать следствие и сообщал ложную информацию.

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Фото © ТАСС / Геодакян Артём

В городе Новошахтинске Ростовской области в подъезде жилого дома было обнаружено тело 42-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Уточняется, что ЧП произошло ещё 20 июля, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ходе следствия было установлено, что к преступлению причастны 19-летний сын погибшего и его знакомый.

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Подозреваемого задержали по горячим следам, вины он не признаёт.

По версии следствия, между отцом и его сыном регулярно происходили конфликты, в связи с чем у сына возник преступный умысел, направленный на убийство отца. Не желая лично участвовать в убийстве, молодой человек привлёк к совершению преступления своего знакомого, передав ему информацию о передвижении потерпевшего, а также потребовал, чтобы убийство отца было совершено при помощи ножа, — уточнили в Следственном комитете.

После совершения преступления сын пытался запутать следствие, сообщал ложную информацию о мотивах убийства отца и его исполнителях.

Вместе с тем полученные в ходе расследования уголовного дела неопровержимые доказательства позволили следствию восстановить всю картину преступления и задержать лиц, причастных к его совершению, — говорится в сообщении ведомства.

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Мужчина пытался расправиться и с экс-супругой, но ему помешали.

Органами следствия было направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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