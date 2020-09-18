Якутский фильм "Пугало" получил главную награду "Кинотавра-2020"

Якутский фильм "Пугало" режиссёра Дмитрия Давыдова получил Гран-при кинофестиваля "Кинотавр". Церемония награждения состоялась в Зимнем театре в Сочи.

Стоит отметить, что данная картина повествует о якутской знахарке-отшельнице, которую люди избегают, но в то же время приходят к ней в надежде на чудесное исцеление.

Режиссёр "Пугало" во время вручения награды признался, что шокирован таким результатом. Кроме того, главная героиня фильма Валентина Романова-Чыскыырай получила приз за лучшую женскую роль.

Гильдия киноведов и кинокритиков также вручила якутской киноленте приз имени Даниила Дондурея.

Добавим, что приз за лучшую мужскую роль имени Олега Янковского получил актёр Владимир Онохов за работу в фильме "Китобой". Эта картина Филиппа Юрьева также получила награду за лучшую режиссуру и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков.

Приз за лучший сценарий вручили режиссёру и сценаристу Ивану И. Твердовскому за фильм "Конференция" о теракте в театральном центре на Дубровке. Кроме того, награду имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку получила комедия абсурда Семёна Серзина "Человек из Подольска", за лучшую операторскую работу отметили Николая Желудовича (фильм Анны Меликян "Трое"). Лучшим дебютным фильмом признана картина "Маша" о бандитских 90-х, спецприз от жюри получила кинолента "Глубже!".