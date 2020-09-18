На Украине рассказали, при каком президенте закончится конфликт в Донбассе

Военный конфликт на территории Донбасса будет закончен во время пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.

— В течение своей каденции Зеленский закончит войну (в Донбассе. — Прим. Лайфа). У меня нет сомнений, — отметил глава офиса украинского лидера.

Добавим, что Владимир Зеленский был избран президентом Незалежной в прошлом году сроком на пять лет.