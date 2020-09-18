Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На Украине рассказали, при каком президенте закончится конфликт в Донбассе

Отметим, что у действующего главы государства на это осталось четыре года.

172

Фото © ТАСС / Zuma

Военный конфликт на территории Донбасса будет закончен во время пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.

В течение своей каденции Зеленский закончит войну (в Донбассе. — Прим. Лайфа). У меня нет сомнений, — отметил глава офиса украинского лидера.

Украинский депутат сообщил, что Порошенко готовит процесс силового свержения Зеленского

По его словам, во многих органах власти существует большая группа людей, недовольных действующим президентом.

Добавим, что Владимир Зеленский был избран президентом Незалежной в прошлом году сроком на пять лет.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что высказывания Зеленского о ситуации в Донбассе насчёт жизни людей и распространения коронавируса циничны.

"Это неправда". В МИД РФ опровергли заявление Зеленского о готовности "нормандской четвёрки" к новой встрече

Оснований для подобного собрания ещё не появилось, отметили в ведомстве.

Выбор редакции