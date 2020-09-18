На Украине рассказали, при каком президенте закончится конфликт в Донбассе

Военный конфликт на территории Донбасса будет закончен во время пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.
— В течение своей каденции Зеленский закончит войну (в Донбассе. — Прим. Лайфа). У меня нет сомнений, — отметил глава офиса украинского лидера.
Украинский депутат сообщил, что Порошенко готовит процесс силового свержения ЗеленскогоПо его словам, во многих органах власти существует большая группа людей, недовольных действующим президентом.
Добавим, что Владимир Зеленский был избран президентом Незалежной в прошлом году сроком на пять лет.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что высказывания Зеленского о ситуации в Донбассе насчёт жизни людей и распространения коронавируса циничны.