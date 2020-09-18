Врач предсказал смерть государственной медицине Украины через несколько лет

Из-за кадрового голода через несколько лет государственная медицина Незалежной может "умереть". Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил директор киевского института сердца Борис Тодуров.

По словам специалиста, в стране могут остаться только частные медицинские учреждения.

— Научные институты практически сегодня наукой не занимаются, кафедры обучения сегодня обучением практически не занимаются, потому что люди уходят с работы. Если в этом году, следующем году у нас не будет хотя бы 5% (от ВВП заложено на медицину в бюджете. — Прим. Лайфа) и нормального отношения к системе подготовки кадров, медицина умрёт вообще через года два-три. Останутся частные клиники, — подчеркнул Тодуров.

Врач также добавил, что все 15 медицинских университетов Украины работают не на полную силу. Тодуров уточнил, что в 2020 году на специальность "педиатрия" во всех вузах было набрано только 140 человек, по направлению "общественное здоровье" (санитарно-эпидемиологические специалисты) зачислено 110 человек. У трёх академий последипломного образования, которые готовят узкоспециализированных медиков, забрали почти половину бюджета.

Кроме того, специалист поведал о том, что многие молодые люди после окончания университетов уезжают работать в другие страны.