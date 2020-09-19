В России разработали грузовой беспилотник и планируют открыть с ним "дроншеринг"

В России разработали беспилотник для перевозки грузов весом до 10 килограммов, который можно будет взять в аренду. Стоимость одного часа, или примерно 100 километров пути, составит не менее 500 рублей. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что низкая стоимость связана с конструкцией: дрон оснащён двигателем внутреннего сгорания, а не электрическим, у его деталей меньший износ. Но самое главное — нет необходимости тратиться на большое количество обслуживающего персонала.

Предполагается, что основными потребителями станут нефтегазовые компании, которым нередко необходимо доставить документы или иные негабаритные посылки в труднодоступные для автомобилей места. Однако, по замыслу создателей, воспользоваться услугой дроншеринга может кто угодно.

Реализовывать идею планируется с помощью создания сети центров, где и можно будет заказать аренду беспилотника для своих целей. Пилотный проект такого центра запускается в Сургуте.