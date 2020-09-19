Трамп назвал себя стеной между американской мечтой и хаосом

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал себя стеной, которая отделяет "американскую мечту от хаоса". Об этом он заявил на своём предвыборном митинге в штате Миннесота.
— Если вы проголосуете за меня, я... та самая стена. Помните стену, которую мы строим на южной границе? Я ваша стена между американской мечтой и хаосом, — отметил глава Белого дома.
Трамп согласился помиловать Ассанжа. Но с одним условиемВ случае экстрадиции в США журналисту грозит 175 лет тюрьмы.
Американский лидер также добавил, что демократа Джозефа Байдена контролирует леворадикальная толпа.
— Он не понимает, где он находится, он несообразительный парень, — уточнил президент Америки.
Выборы главы государства в Штатах запланированы на 3 ноября. Главным оппонентом действующего президента республиканца Дональда Трампа является кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.
Байден перепутал Иран и Ирак во время речи о погибших американских солдатахГоворя о раненых военнослужащих, политик исправился.
Ранее Трамп признал, что Китай создаёт для США больше внешнеполитических и иных проблем, нежели Россия. Он также пожаловался на то, что с ним никто не дружит после избрания президентом.