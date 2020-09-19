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Трамп назвал себя стеной между американской мечтой и хаосом

Он также подчеркнул, что Джозефа Байдена контролирует леворадикальная толпа.

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал себя стеной, которая отделяет "американскую мечту от хаоса". Об этом он заявил на своём предвыборном митинге в штате Миннесота.

Если вы проголосуете за меня, я... та самая стена. Помните стену, которую мы строим на южной границе? Я ваша стена между американской мечтой и хаосом, — отметил глава Белого дома.

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В случае экстрадиции в США журналисту грозит 175 лет тюрьмы.

Американский лидер также добавил, что демократа Джозефа Байдена контролирует леворадикальная толпа.

Он не понимает, где он находится, он несообразительный парень, — уточнил президент Америки.

Выборы главы государства в Штатах запланированы на 3 ноября. Главным оппонентом действующего президента республиканца Дональда Трампа является кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

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Говоря о раненых военнослужащих, политик исправился.

Ранее Трамп признал, что Китай создаёт для США больше внешнеполитических и иных проблем, нежели Россия. Он также пожаловался на то, что с ним никто не дружит после избрания президентом.

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