Трамп назвал себя стеной между американской мечтой и хаосом

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал себя стеной, которая отделяет "американскую мечту от хаоса". Об этом он заявил на своём предвыборном митинге в штате Миннесота.

— Если вы проголосуете за меня, я... та самая стена. Помните стену, которую мы строим на южной границе? Я ваша стена между американской мечтой и хаосом, — отметил глава Белого дома.

Американский лидер также добавил, что демократа Джозефа Байдена контролирует леворадикальная толпа.

— Он не понимает, где он находится, он несообразительный парень, — уточнил президент Америки.

Выборы главы государства в Штатах запланированы на 3 ноября. Главным оппонентом действующего президента республиканца Дональда Трампа является кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.