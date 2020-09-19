В ФРГ рассказали о многомиллиардных штрафах в случае отказа от строительства "Северного потока — 2"

Отказ от продолжения строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. Об этом сообщил депутат бундестага, член Комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт, передаёт РИА "Новости".

— "Северный поток" — это не немецкий и не российский проект. В нём участвует более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим "Северный поток", то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам, — уточнил парламентарий.

Гердт добавил, что отказ от газопровода ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.

— Мы закрываем угольные станции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт — и где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу? — отметил депутат бундестага.

Кроме того, он подчеркнул, что вся история вокруг остановки "Северного потока — 2" является борьбой за энергетические рынки сбыта, так как США, учитывая их планы по поставкам в Европу собственного сжиженного газа, невыгодно строительство газопровода Россией. По словам Гердта, эта борьба ведётся достаточно грязными политическими и экономическими методами.

Он заметил, что те, кто заявляет о необходимости отказаться от "Северного потока — 2", должны рассказать своим избирателям, что в результате этого цены на энергоресурсы увеличатся и гражданам придётся платить за газ и электроэнергию на 20 процентов больше каждый месяц.