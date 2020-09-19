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В ФРГ рассказали о многомиллиардных штрафах в случае отказа от строительства "Северного потока — 2"

Там также добавили, что это ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.

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Фото © ТАСС / www.imago-images.de

Отказ от продолжения строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. Об этом сообщил депутат бундестага, член Комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт, передаёт РИА "Новости".

"Северный поток" — это не немецкий и не российский проект. В нём участвует более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим "Северный поток", то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам, — уточнил парламентарий.

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Отмечается, что это было одной из целей тех, кто организовал Майдан.

Гердт добавил, что отказ от газопровода ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.

Мы закрываем угольные станции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт — и где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу? — отметил депутат бундестага.

Кроме того, он подчеркнул, что вся история вокруг остановки "Северного потока — 2" является борьбой за энергетические рынки сбыта, так как США, учитывая их планы по поставкам в Европу собственного сжиженного газа, невыгодно строительство газопровода Россией. По словам Гердта, эта борьба ведётся достаточно грязными политическими и экономическими методами.

Он заметил, что те, кто заявляет о необходимости отказаться от "Северного потока — 2", должны рассказать своим избирателям, что в результате этого цены на энергоресурсы увеличатся и гражданам придётся платить за газ и электроэнергию на 20 процентов больше каждый месяц.

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Проект представляет интересы не только Москвы, но и Берлина и стран Восточной Европы, отметили в Германии.

Напомним, проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Против строительства выступает Вашингтон и грозится ввести новые санкции против сторонников проекта. По данным СМИ, ради спасения "Северного потока — 2" ФРГ предложила США миллиардную сделку.

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