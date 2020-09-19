В Латвии врач отказал в помощи мужчине в майке с надписью "Россия"

Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал, как он отказал в помощи мужчине, который заговорил с ним по-русски. Об этом сообщает "Sputnik Латвия".

По словам медика, в больнице имени Страдыня в Риге к нему обратился мужчина в футболке с надписью "Россия". Посетитель попросил помочь ему найти родильное отделение, однако Фурманис отказался говорить не на государственном языке.

— Я сказал: "Добрый день. Здесь Латвия. Начнём с того, что будем говорить на латышском". Он развернулся и ушёл, — отметил доктор.

Фурманис также добавил, что он "до костей латыш", у него даже есть майка с такой надписью.

В Латвии государственным языком является латышский. Однако русский, имеющий статус иностранного, родной для почти 40% населения.