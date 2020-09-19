В Латвии врач отказал в помощи мужчине в майке с надписью "Россия"

Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал, как он отказал в помощи мужчине, который заговорил с ним по-русски. Об этом сообщает "Sputnik Латвия".
По словам медика, в больнице имени Страдыня в Риге к нему обратился мужчина в футболке с надписью "Россия". Посетитель попросил помочь ему найти родильное отделение, однако Фурманис отказался говорить не на государственном языке.
— Я сказал: "Добрый день. Здесь Латвия. Начнём с того, что будем говорить на латышском". Он развернулся и ушёл, — отметил доктор.
Врач в Латвии назвал "фашисткой" пенсионерку из-за просьбы на русском языкеПосле этого по аналогичной причине он устроил потасовку с её сыном.
Фурманис также добавил, что он "до костей латыш", у него даже есть майка с такой надписью.
В Латвии государственным языком является латышский. Однако русский, имеющий статус иностранного, родной для почти 40% населения.
Ранее Лайф сообщал о том, что житель Латвии наорал на туристку из Литвы, которая задала ему вопрос на русском языке.