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В Латвии врач отказал в помощи мужчине в майке с надписью "Россия"

По словам доктора, он "до костей латыш".

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Фото © Pixabay

Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал, как он отказал в помощи мужчине, который заговорил с ним по-русски. Об этом сообщает "Sputnik Латвия".

По словам медика, в больнице имени Страдыня в Риге к нему обратился мужчина в футболке с надписью "Россия". Посетитель попросил помочь ему найти родильное отделение, однако Фурманис отказался говорить не на государственном языке.

Я сказал: "Добрый день. Здесь Латвия. Начнём с того, что будем говорить на латышском". Он развернулся и ушёл, — отметил доктор.

Врач в Латвии назвал "фашисткой" пенсионерку из-за просьбы на русском языке

После этого по аналогичной причине он устроил потасовку с её сыном.

Фурманис также добавил, что он "до костей латыш", у него даже есть майка с такой надписью.

В Латвии государственным языком является латышский. Однако русский, имеющий статус иностранного, родной для почти 40% населения.

Ранее Лайф сообщал о том, что житель Латвии наорал на туристку из Литвы, которая задала ему вопрос на русском языке.

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