Джоан Роулинг обвинили в исламофобии из-за героя романа в парандже

Создательницу книг о волшебнике Гарри Поттере британскую писательницу Джоан Роулинг помимо трансфобии теперь обвиняют ещё и в исламофобии из-за отрывка из её произведения, где упоминается халяльная еда. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идёт о романе "Шелкопряд", который увидел свет в 2014 году. В нём повествуется о частном сыщике, который расследует убийство знаменитого писателя. Среди подозреваемых называется несколько кандидатов, один из которых и вызвал бурное обсуждение.

Это человек в парандже, который приносил погибшему "халяльную еду" из закусочной. Причём, как отмечают авторы статьи, одним отрывком Роулинг убивает двух зайцев одновременно: с одной стороны, это проявление исламофобии, а с другой — новый эпизод трансфобии. Дело в том, что по сюжету сыщик предполагает, что незнакомец может быть вовсе не женщиной, а мужчиной в женском одеянии.