В офисе Зеленского отрицают наличие тайных договорённостей с Россией

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что не существует никаких тайных договорённостей между Киевом и Москвой относительно урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, "это из сферы конспирологии, которая всегда даёт такие идеи про какие-то тайные договорённости".

— Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по сути, — подчеркнул Ермак.

До этого экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону сообщил, что зарубежные дипломаты и спецслужбы верят в то, что между Украиной и Россией существуют тайные договорённости по Донбассу. Как утверждал бывший руководитель офиса украинского лидера, он не видел такого документа, но в нём якобы содержится 12–13 пунктов. После этого Богдан был вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).