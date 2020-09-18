Муж-тиран задушил жену поясом от халата, чтобы сходить повеселиться в паб

В Великобритании за убийство жены был приговорён к пожизненному заключению 54-летний домашний тиран по имени Ян Хамер. В ходе одного из семейных конфликтов мужчина задушил супругу поясом от её халата, после чего отправился в паб играть с друзьями в бильярд. Об этом сообщает Mirror.
Жена в слезах записала видео, сообщив о смерти мужа в ДТП, но правда опозорила их на весь мирНа что только блогеры не идут ради того, чтобы поднять "охваты". Недавно жена пакистанского блогера Адиля Раджпута в слезах объявила о его смерти, собрав немало лайков и комментариев. Вот только супруг был цел и невредим.
— Хамер контролировал, что носит его 48-летняя жена, проверял каждый её шаг, следил за переписками в соцсетях, но всё равно обвинял её в изменах, — говорится в сообщении.
В ходе судебных слушаний экс-супруг пытался оправдать свой поступок неадекватным состоянием. В то же время следователи выяснили, что жестокость в отношениях была нормой для пары. Миссис Хамер за пару недель до гибели и вовсе уезжала из дома и подумывала переехать насовсем, даже приглядывала себе жильё, но решила дать "последний шанс" мужу.
Ранее Лайф рассказывал историю пары, где муж не смог смириться с разрывом и зарезал бывшую жену на глазах у четырёхлетней дочки.