Муж-тиран задушил жену поясом от халата, чтобы сходить повеселиться в паб

Жена в слезах записала видео, сообщив о смерти мужа в ДТП, но правда опозорила их на весь мир На что только блогеры не идут ради того, чтобы поднять "охваты". Недавно жена пакистанского блогера Адиля Раджпута в слезах объявила о его смерти, собрав немало лайков и комментариев. Вот только супруг был цел и невредим.