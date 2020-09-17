Жена в слезах записала видео, сообщив о смерти мужа в ДТП, но правда опозорила их на весь мир

Аудитория TikTok-аккаунта Адиля насчитывает больше 3 млн человек. Пару дней назад подписчики мужчины были шокированы новостью. В новом видео жена блогера в слезах рассказала, что он умер в автоаварии: "Адиля больше нет с нами". Но когда фанаты начали приходить к их дому, они увидели вполне живого Раджпута. Конечно, пару сразу обвинили в том, что они гонятся за громкими заголовками и даже аварию умудрились использовать для того, чтобы получить больше лайков.

Кадры из видео © TikTok / adil_raajput

Тогда жена Адиля опубликовала новое видео, в котором попыталась объяснить ситуацию. По словам девушки, после инцидента муж действительно был без сознания, поэтому она была уверена, что он погиб. Но "Аллах подарил Адилю новую жизнь", а СМИ лишь распространяют недостоверную информацию, зарабатывая на сенсации.

Фото © Twitter / Shahidbalochh