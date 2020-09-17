Жена в слезах записала видео, сообщив о смерти мужа в ДТП, но правда опозорила их на весь мир

Аудитория TikTok-аккаунта Адиля насчитывает больше 3 млн человек. Пару дней назад подписчики мужчины были шокированы новостью. В новом видео жена блогера в слезах рассказала, что он умер в автоаварии: "Адиля больше нет с нами". Но когда фанаты начали приходить к их дому, они увидели вполне живого Раджпута. Конечно, пару сразу обвинили в том, что они гонятся за громкими заголовками и даже аварию умудрились использовать для того, чтобы получить больше лайков.
Кадры из видео © TikTok / adil_raajput
Тогда жена Адиля опубликовала новое видео, в котором попыталась объяснить ситуацию. По словам девушки, после инцидента муж действительно был без сознания, поэтому она была уверена, что он погиб. Но "Аллах подарил Адилю новую жизнь", а СМИ лишь распространяют недостоверную информацию, зарабатывая на сенсации.
Фото © Twitter / Shahidbalochh
Однако пользователи соцсетей с такой версией не согласны. Ведь пара неплохо сама заработала на фейковой новости. За несколько суток хэштег #AdilRajput вышел в тренды пакистанского твиттера, а ролики в TikTok с обращением жены посмотрели больше 15 млн раз. Многие присоединившиеся к обсуждению признались, что и понятия не имели о существовании блогера до того, как новости о его смерти попали в их ленту, Devdiscourse.