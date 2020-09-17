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Жена в слезах записала видео, сообщив о смерти мужа в ДТП, но правда опозорила их на весь мир

На что только блогеры не идут ради того, чтобы поднять "охваты". Недавно жена пакистанского блогера Адиля Раджпута в слезах объявила о его смерти, собрав немало лайков и комментариев. Вот только супруг был цел и невредим.

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Кадры из видео © TikTok / adil_raajput

Аудитория TikTok-аккаунта Адиля насчитывает больше 3 млн человек. Пару дней назад подписчики мужчины были шокированы новостью. В новом видео жена блогера в слезах рассказала, что он умер в автоаварии: "Адиля больше нет с нами". Но когда фанаты начали приходить к их дому, они увидели вполне живого Раджпута. Конечно, пару сразу обвинили в том, что они гонятся за громкими заголовками и даже аварию умудрились использовать для того, чтобы получить больше лайков.

Кадры из видео © TikTok / adil_raajput

Тогда жена Адиля опубликовала новое видео, в котором попыталась объяснить ситуацию. По словам девушки, после инцидента муж действительно был без сознания, поэтому она была уверена, что он погиб. Но "Аллах подарил Адилю новую жизнь", а СМИ лишь распространяют недостоверную информацию, зарабатывая на сенсации.

Фото © Twitter / Shahidbalochh

Фото © Twitter / Shahidbalochh

Однако пользователи соцсетей с такой версией не согласны. Ведь пара неплохо сама заработала на фейковой новости. За несколько суток хэштег #AdilRajput вышел в тренды пакистанского твиттера, а ролики в TikTok с обращением жены посмотрели больше 15 млн раз. Многие присоединившиеся к обсуждению признались, что и понятия не имели о существовании блогера до того, как новости о его смерти попали в их ленту, Devdiscourse.

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